Zwei Klubs locken: Tauziehen um Bayern-Youngster Jeong

Woo-Yeong Jeong (r.) hat das Interesse mehrerer Bundesligisten geweckt

In der vergangenen Woche durfte Woo-Yeong Jeong erstmals Bundesliga-Luft schnuppern, doch schon jetzt hat das südkoreanische Bayern-Talent das Interesse zweier Erstligisten geweckt.

Neben den bereits bekannten Avancen des FSV Mainz 05 soll nun auch der FC Augsburg seinen Hut in den Ring geworfen haben.

Die Verbindung zum FC Augsburg kommt laut der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" nicht von ungefähr. In Augsburg spielen mit Ja-Cheol Koo und Dong-Won Ji bereits zwei Südkoreaner, die bei derselben Berateragentur unter Vertrag stehen wie Jeong. Womöglich ein Anreiz für den Teenager, sich mit den Fuggerstädtern zu beschäftigen.

Mainz-Manager Rouven Schröder bestätigte zuletzt, dass sein Klub Jeong im Auge behält. "Klar, wir müssen im Scouting immer up to date sein, aber können mit dieser Sache völlig entspannt umgehen", sagte der 43-Jährige: "Er ist ein sehr interessanter Spieler mit großem Potenzial, der allerdings aktuell keine Priorität genießt."

Jeongs Vertrag in München läuft bis 2022. Bislang spielt der 19-Jährige für die Regionalliga-Mannschaft der Bayern. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf eine starke Quote von zwölf Toren in 20 Spielen.