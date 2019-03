Favre lobt Gegner - Kovac mit Ansage

Lucien Favre war nach dem Sieg des BVB zufrieden

Trotz über weite Strecken ansprechender Leistung hat der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Freitagabend auch bei Werder Bremen keinen Sieg einfahren können. Am Samstag setzte dann der FC Bayern im Titelrennen ein Ausrufezeichen, sodass Trainer Niko Kovac eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz schickte. Doch auch der BVB kann wieder gewinnen. Die Stimmen.

SC Freiburg - Hertha BSC 2:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Am Ende waren wir die Glücklicheren. Zum Glück ist dieser Eckball gekommen. Ich bin extrem erleichtert, es sind jetzt elf Punkte nach unten. Es ist noch nichts geschafft, aber es sieht gut aus."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Hälfte war es organisierter Fußball. Das Spiel war nicht so schön. In der zweiten Hälfte hatten wir viel Ballbesitz und haben einen wunderschönen Ausgleich gemacht. Wir wollten mit einem Standard gewinnen, es kam andersrum."

RB Leipzig - FC Augsburg 0:0

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war das erwartet anstrengende Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viel quer gespielt, mit zu wenigen diagonalen Bällen. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht, aber in entscheidenden Situationen hat uns das Glück und die Durchschlagskraft gefehlt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir sind mit dem Problem von zehn verletzten und zwei gesperrten Spieler hierher gekommen, deswegen haben wir uns für eine etwas defensivere Organisation entschieden. Wir wollten Leipzig nicht ins Spiel kommen lassen. Wir hatten viel Glück, Leidenschaft, Kampfgeist und einen guten Torhüter. Unter diesen Vorzeichen muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen."

Bayern München - VfL Wolfsburg 6:0

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Meine Mannschaft hat heute einen sehr guten Tag erwischt und Wolfsburg einen weniger guten. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir sind jetzt da, wo wir hinwollen, da wollen wir auch bleiben. Jetzt heißt es wieder, die Kräfte zu bündeln für Mittwoch, um das zu schaffen, was wir uns alle wünschen."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben heute eine sehr, sehr starke Mannschaft des FC Bayern gesehen und eine sehr, sehr schwache von uns. Bei uns ist vieles nicht so aufgegangen, wie wir es normalerweise machen, dass wir mit Mut auftreten, das haben wir heute nicht gemacht. Warum wir die zweitbeste Auswärtsmannschaft sind, konnten wir heute nicht zeigen, weil wir als Kollektiv nicht funktioniert haben. Das sind Dinge, die wir an so einem Tag akzeptieren müssen, auch wenn es weh tut, wir müssen den Mund abputzen und dem Gegner gratulieren."

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war sehr schwer. Stuttgart hat gut verteidigt und war gut organisiert. Wir haben das Spiel dominiert. Nach dem unnötigen Gegentor haben wir gut reagiert. Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Der Sieg ist verdient."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben gut verteidigt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Punkt mitnehmen. In Dortmund braucht man auch Glück, das hatten wir heute nicht gehabt, weil Alcacer der Ball vor die Füße fällt."

Werder Bremen - FC Schalke 04 4:2

Florian Kohfeldt (Trainer SV Werder Bremen):

... über das Spiel: "Wir wussten, dass Schalke heute sehr aggressiv sein würde und sie alles reinwerfen, um das Spiel zu gewinnen. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut verteidigt und können uns bei Jiri Pavlenka bedanken. Nach dem 1:1 haben wir auch wieder klarer gespielt und das Spiel wieder nach und nach in den Griff bekommen. In der zweiten Halbzeit hätten wir auch früher das Spiel entscheiden können. Die Jungs haben das super gemacht und gerade heute haben wir gesehen, wie wichtig Max Kruse für uns ist. Wir sind nun wieder eine Woche ungeschlagen und das gibt einer Mannschaft Auftrieb. Fußballer denken über solche Fakten nach, wenn die letzte Niederlage im Dezember 2018 war. Wir sind in der Außenseiterrolle, aber wir werden alles dafür geben, um uns für Europa zu qualifizieren. Ich bin sehr zufrieden und nächste Woche in Leverkusen schauen wir, wie es weiter geht."

Max Kruse (Torschütze SV Werder Bremen):

... über das Spiel: "Ich fand schon, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben und über weite Strecken überlegen waren. Wir wussten, dass Schalke alles reinhauen würde. Damit sind wir nicht ganz so gut klar gekommen, aber wir haben unsere Mittel benutzt, um das Spiel für uns zu entscheiden. Das war der entscheidende Faktor heute. Was uns momentan auszeichnet, ist, dass wir unsere Spielidee ausspielen wollen. Wir wollen immer nach vorne spielen und ziehen den Risikopass dem sicheren Pass vor. Das ist unsere Philosophie."

... über die Elfmetersituation: "Ich bin im vollen Lauf. Wer mich kennt weiß, für mich ist es ziemlich schwierig hinzufallen. Deswegen falle ich eher selten. Der Kontakt ist da und daher ist es für mich ein klarer Elfmeter."

... über die Situation von Tedesco: "Es ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich bin auch nicht in diesem Verein involviert. Wir wissen, was für ein großer Klub Schalke 04 ist. Es ist nicht immer einfach, wenn es schwierige Zeiten gibt und ich finde es gut, dass sie weiterhin an Tedesco festhalten. Er hat gezeigt, dass er eine Mannschaft führen kann. Dieses Jahr klappt es nicht so gut, letzte Saison hat es perfekt funktioniert und da muss man vielleicht auch an anderen Stellschrauben arbeiten."

... über das Ziel Europa: "Wir haben uns das Ziel intern gegeben und nach außen getragen. Wir müssen es keinem anderen beweisen und es ist klar, dass die Erwartungshaltung steigt. Natürlich haben wir es in den letzten Wochen nicht immer auf den Platz bekommen, aber solange es rechnerisch noch möglich ist, glauben wir auch noch daran."

Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04)

... über das Spiel: "Wir wollten uns im Gegensatz zu unseren letzten Spielen gegen Mainz und Düsseldorf extrem steigern. Das war allerdings auch nicht schwer. Unsere Leistung heute war in Ordnung, insbesondere in der ersten Halbzeit. Vor allem das 2:1 war für uns enorm schwierig, denn die Tür war offen, da wir bereits geführt haben. Und dann liegt man plötzlich hinten, mussten dann in der Defensive aufmachen und das hat Bremen in die Karten gespielt."

... über seine Zukunft bei Schalke: "Solange ich das Vertrauen dieses großartigen Klubs habe, gebe ich Vollgas, bis ich dieses Vertrauen nicht mehr bekomme. Aber die Mannschaft lebt und darauf kann man aufbauen."

Guido Burgstaller (FC Schalke 04):

... über das Spiel: "Das wir eine bessere Leistung gebracht haben, bringt uns jetzt nicht viel. Es ist hart, wieder hier mit einer Niederlage zu stehen. Wir wollten mit viel Wucht nach vorne agieren, was uns zu Beginn auch gut gelungen ist. Aber haben dann wieder Rückschläge hinnehmen müssen und kommen dann nochmal heran. Uns fehlt einfach das Glück, das 3:3 zu machen und verlieren dann das Spiel. Das ist schon enttäuschend. Es muss jetzt weiter gehen und wir müssen so weiter arbeiten wie heute. Wir müssen jetzt versuchen, das Positive herauszunehmen."