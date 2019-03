Barcelona wendet Niederlage gegen Abstiegskandidaten ab

Der FC Barcelona tat sich im ersten Durchgang gegen Rayo Vallecano schwer

Der FC Barcelona bleibt in Fußball-Spanien weiter an der Tabellenspitze. Der Meister und Pokalsieger holte sich am 27. Spieltag in der Primera División einen 3:1-Heimsieg gegen Abstiegskandidat Rayo Vallecano. Die Katalanen liegen damit weiter sieben Punkte vor Atlético Madrid.

Überraschend war der Aufsteiger im Camp Nou durch Raul de Tomas in der 24. Minute in Führung gegangen. Noch vor dem Wechsel gelang Barcelona durch Gerard Piqué (38.) der Ausgleich.

T E A M W O R K

693 total passes

90% completed

69% possession

12 shots

10 corners

3 goals

1 win#ForçaBarça pic.twitter.com/QZ6GeC4H0x — FC Barcelona (@FCBarcelona) 9. März 2019

Nach der Pause sorgte der argentinische Superstar Lionel Messi (51.) per Foulelfmeter für die Führung. Luis Suárez (82.) sorgte dann für den Endstand (82.). Atlético hatte zuvor mit 1:0 gegen CD Leganés gewonnen.