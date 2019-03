Hooligans liefern sich Massenschlägerei

Die Polizei musste in München eingreifen

Das 6:0 von Fußball-Rekordmeister FC Bayern haben die Münchner Fans am Samstagnachmittag friedlich und ausgelassen in der Allianz Arena gefeiert. Vor der Partie gegen Wolfsburg kam es allerdings zu einer Massenschlägerei.

Video-Aufnahmen, die am Samstag auf Twitter verbreitet wurden, zeigen zwischen 30 bis 50 Vermummte, die in Münchens Innenstadt aufeinander losgehen. Die Kampfszenen ereigneten sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Laut "Bild" prügelten sich dabei Hooligans, die dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg nahestehen.

Die örtliche Polizei reagierte umgehend und beendete die Schlägerei mit rund 60 Beamten im Einsatz. Nun wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

22 Personen konnten vorläufig festgenommen werden. Dem Bericht zufolge musste einer der Beteiligten Schläger ins Münchner Krankenhaus eingeliefert werden.