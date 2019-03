Guardiola weist Juve-Gerüchte energisch zurück

Pep Guardiola hat einen Wechsel zu Juventus Turin dementiert

Teammanager Pep Guardiola hat Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin energisch zurückgewiesen.

"Ich stehe hier noch zwei Jahre unter Vertrag, und ich werde hier nicht gehen, es sei denn, sie entlassen mich", sagte der Coach von Manchester City auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg des englischen Meisters gegen den FC Watford: "Ich werde in den nächsten beiden Saisons nicht zu Juventus gehen."

Italienische Medien hatten zuvor aufgrund eines Radio-Interviews mit Szenekenner Luigi Guelpa über einen Wechsel Guardiolas spekuliert. Guelpa, der laut "Sky" bereits als Erster den Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus vermeldet hatte, sagte bei "Radio CRC": "Ich habe erfahren, dass Pep Guardiola mündliche Einigkeit mit Juventus erzielt hat. Es handelt sich um einen Vertrag für die kommenden vier Jahre."

Guardiola widersprach dem vehement. "Ich weiß, wie das heute läuft bei Social Media, aber das verstehe ich nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Medien etwas übernehmen, was einer bei Twitter behauptet. Und plötzlich heißt es in den größten Zeitungen, dass Pep für die nächsten vier Jahre zu Juventus geht", sagte der Spanier: "Das verstehe ich einfach nicht. Überall wird das geschrieben, ohne zu versuchen, den Klub, meinen Berater oder Juventus anzurufen. Mir tut das sehr leid für Massimiliano." Massimiliano Allegri trainiert die Bianconeri inzwischen in der fünften Saison - und das höchst erfolgreich.