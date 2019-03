Hamann legt gegen Bayern nach: Hoeneß wie ein Kind

Dietmar Hamann legt im Schlagabtausch mit dem FC Bayern nach

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat im Schlagabtausch mit dem FC Bayern München nachgelegt und insbesondere Klub-Präsident Uli Hoeneß ins Visier genommen.

"Es ist wie auf dem Spielplatz. Hat ein Kind keine Argumente mehr, kommt es mit Schimpfwörtern oder einem Kraftausdruck. Für mich ist das nicht professionell und seriös, wenn man persönlich wird", sagte Hamann gegenüber "Blick". "Mir scheint, dass die Bayern Kritik persönlich nehmen und nicht auf der fachlichen Ebene diskutieren wollen. Ich will mich nicht auf dieses Level begeben. Es ist aber nicht das erste Mal. Der Verein stand dieses Jahr schon auf wackligen Füßen."

Hamann hatte Anfang Februar kritische Worte gegenüber Torjäger Robert Lewandowski gewählt und den Polen als "Problem für den FC Bayern" bezeichnet. Danach waren unter anderem Hoeneß ("Hamann spielt sich so auf, als wäre er der Messias der Fußball-Kommentatoren – der Allesbesserwisser") und Sportdirektor Hasan Salihamidzic den "Sky"-Experten angegangen.

Zu seiner Meinung zu Lewandowski steht Hamann trotz des Aufschwungs des FC Bayern in den letzten Wochen weiterhin. "Ich habe in den letzten sechs bis zwölf Monaten festgestellt, dass seine Körpersprache nicht mehr dieselbe ist. Dass er öfters abwinkt, die Schiedsrichter kritisiert, die Mitspieler auf den Flügeln böse anschaut nach missglückten Aktionen", erklärte der 45-Jährige.

Er sei "der Meinung, dass er in seinem Alter und seinem Standing bei Bayern den anderen helfen muss. Nicht versuchen soll, sie klein zu machen. Die jungen Spieler brauchen auf dem Platz Zuspruch, nicht Kritik."

Dietmar Hamann: FC Bayern fehlen "zwei, drei Prozent"

Beim FC Bayern fehlten "zwei, drei Prozent", so Hamann, "und die sehe ich unter anderem bei Lewandowski und seiner Art. Ich habe aber immer betont: Er ist die beste Nummer 9 der Welt, ich würde ihn gegen niemanden tauschen. Aber er muss die jungen Spieler aufmuntern. Als Vorbild. Und den Eindruck hatte ich die letzten Wochen nicht."

Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hätten sich zudem durch ihre berühmt gewordene Wut-PK im November 2018 "angreifbar gemacht", kritisierte Hamann zudem. "Man hat den Artikel 1 des Grundgesetzes zitiert, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, und Respekt eingefordert. Nur zehn Minuten später wird Ex-Spieler Juan Bernat, der sich sehr loyal verhalten hat, öffentlich niedergemacht. Die Bayern müssen sich bewusst sein, dass es Regeln gibt. Die nicht nur für die anderen gelten, während sie sich darüber hinwegsetzen dürfen."

Mit dem Auftritt hätten Hoeneß und Rummenigge in der damaligen Situation auch Trainer Niko Kovac geschwächt. "Es gab keinen Grund für die Pressekonferenz. Man zeigte so offen, dass man gerade verwundbar ist."

Lob für Niko Kovac: "Er hat Größe und Würde gezeigt"

Kovac habe in der sportlichen Krise der Münchner im Herbst dann aber "einen Riesen-Job" gemacht. "Er hat Größe und Würde gezeigt. Ich habe Hochachtung und ziehe den Hut vor ihm. Es wäre einfach gewesen, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Niko hat sein Ding durchgezogen und ist gestärkt aus diesem Sturm hervorgegangen.

Insgesamt sei der FC Bayern in einer "sehr heiklen Phase", meinte Hamann. Früher kamst du in den Klub und erkanntest erst dann die Wucht dieses Vereins. Du spürtest den Stolz, dass dieses Trikot schon Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Paul Breitner getragen hatten. In der jetzigen Situation sehe ich diese Leader-Figuren auf dem Feld nicht – siehe Lewandowski. Vielleicht wachsen da ein Kimmich oder ein Alaba rein, aber das ist nicht einfach."

Franck Ribéry, dienstältester Spieler im Kader, tauge nicht als Identifikationsfigur. "Es ist unglaublich, was er in den letzten zwölf Monaten für Faxen gemacht hat. Der Knackpunkt war für mich aber, als er 2017 Trainer Carlo Ancelotti das Trikot vor die Füße warf. Das ist das Schlimmste, was du einem Fan oder einem Verein gegenüber machen kannst. Dass man da nicht einschritt, ist nicht nachvollziehbar. "