Hoeneß deutet Trennung von Talent Jeong an

Woo-Yeong Jeong steht vor dem Abschied vom FC Bayern

Im Januar 2018 wechselte Woo-Yeong Jeong mit großen Hoffnungen aus Südkorea zum FC Bayern. Ein gutes Jahr später scheint die Zeit des jungen Stürmers in München bereits abgelaufen.

Mit zwölf Toren in 21 Spielen ist Woo-Yeong Jeong einer der erfolgreichsten Torschützen der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga Bayern. Für die Profis durfte der 19-Jährige allerdings erst wenige Minuten ran. Auch in absehbarer Zeit wird der Stürmer wohl nicht über den Reservisten-Status hinauskommen.

Ein Abschied aus München ist die einzige Möglichkeit, wie sich Jeong für höhere Aufgaben empfehlen kann. Eben jenen Abschied deutete Klub-Präsident Uli Hoeneß nun an. "Ich glaube es sind fünf Klubs, die Interesse an ihm haben", verriet Hoeneß der "Abendzeitung", dass mehrere Vereine ihre Fühler nach Jeong ausgestreckt haben.

Der FCB-Boss spielt offen mit dem Gedanken, den Südkoreaner abzugeben - zumindest für einen begrenzten Zeitraum. "Bei einer Leihe oder einem Verkauf mit Rückkaufoption können die jungen Spieler sich am besten entwickeln", erklärte Hoeneß.

Laut übereinstimmenden Berichten sollen der FSV Mainz und der FC Augsburg zwei der Vereine sein, die Interesse an Jeong signalisierten.