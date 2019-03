Birmingham-Fan gesteht Angriff auf Villa-Profi Grealish

Jack Grealish ist von einem City-Anhänger attackiert worden

Ein Anhänger des englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City hat vor Gericht zugegeben, den Aston-Villa-Profi Jack Grealish während eines Spiels tätlich angegriffen zu haben.

Der 27 Jahre alte Mann hatte während des Derbys der beiden Lokalrivalen nach zehn Minuten den Platz gestürmt und Grealish von hinten ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall löste in England eine Debatte über die Sicherheit von Fußballspielern aus.

Birmingham City entschuldigte sich in einer Mitteilung auf seiner Website bei Grealish und Aston Villa für das Verhalten des Fans. "Für das, was passiert ist, gibt es keinen Platz im Fußball oder in der Gesellschaft", schrieb der Verein und kündigte an, den Täter mit einer Stadionsperre auf Lebenszeit zu belegen.

Grealish wurde bei der Attacke nur leicht verletzt. Der 23 Jahre alte englische U21-Nationalspieler spielte weiter und erzielte später sogar das Tor zum 1:0-Sieg für Aston Villa.