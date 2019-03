Paukenschlag! Zidane kehrt zu Real Madrid zurück

Zinédine Zidane kehrt zu Reak Madrid zurück

Rund acht Monate nach seinem überraschenden Abschied steht Zinédine Zidane vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Franzose noch am Montag als neuer Trainer der Königlichen vorgestellt.

Wie unter anderem die Sportzeitung "Marca" und der TV-Sender "La Sexta" berichten, wird der Vorstand der Königlichen am Montagabend vor die Presse treten und die Rückkehr von Zinédine Zidane verkünden.

Der Franzose wird demnach den Posten von Noch-Trainer Solari übernehmen, der mit den Madrilenen in der vergangenen Woche sensationell in der Champions League an Ajax Amsterdam gescheitert war und zudem kaum noch Chancen auf die spanische Meisterschaft hat.

Zidane soll von Anfang an der Favorit von Klub-Präsident Florentino Pérez gewesen sein. Pérez soll den Franzosen, mit dem Real dreimal die Champions League gewann (2015, 2016, 2017), in den letzten Tagen von einer Rückkehr überzeugt haben, heißt es.

Solari hat sich offenbar bereits vom Real-Team verabschiedet

Solari hat sich laut "Marca"-Informationen bereits am Montagmorgen von der Mannschaft verabschiedet.

Zuletzt war über eine Rückkehr José Mourinhos spekuliert worden. Der Portugiese wurde im Dezember bei Manchester United entlassen.

Zidane hatte 2018 zum Abschied erklärt, die Mannschaft benötige einen neuen Impuls. Auf dem Feld wurde dieser aber nicht gesetzt: Pérez ließ seinen Superstar Cristiano Ronaldo ohne große Gegenwehr zu Juventus Turin ziehen, ohne ihn zu ersetzen. Im Sommer werden erhebliche Investitionen erwartet. Zidane hat seit seinem Abgang keine Mannschaft trainiert, wurde aber mit zahlreichen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Unter anderem mit dem FC Bayern, dem FC Chelsea und Manchester United.