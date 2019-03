Robert Lewandowski will sich gegen Liverpool etwas "Neues" einfallen lassen

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern München den FC Liverpool zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski rechnet nach dem torlosen Remis im Hinspiel mit einer schweren Partie, weiß aber, wie er die Abwehr der Reds knacken will.

"Wir müssen bereit sein ein Tor zu schießen, wenn Liverpool einen Fehler macht. Sie haben eine starke Mannschaft und das zeigen sie auch in der Premier League", sagte Lewandowski zu "Sport 1", betonte aber: "Sie haben auch Schwächen. Genau da liegt unsere Chance."

Der Bayern-Stürmer hob gerade die starke Abwehr des Team von Jürgen Klopp hervor: "Liverpool hat wenig Gegentore bekommen, wir müssen wirklich Gas geben". Die Münchner müssten daher jede noch so kleine Lücken finden und jede Chancen nutzen, so Lewandowski.

Der Pole rechnet damit, dass sich die Reds-Defensive um Virgil van Dijk vor allem auf ihn konzentrieren wird. "Dann muss ich halt was Neues versuchen, immer wieder den Ball fordern und versuchen, ein Tor zu schießen", schlug Lewandowski gleich einen Lösungsansatz vor.

Der Goalgetter gab auch eine Marschroute für die gesamte Mannschaft vor. "Wir dürfen nicht total angreifen, aber müssen unsere Offensivaktionen natürlich suchen. Defensiv müssen wir aber auch stark sein und sicher bleiben", sagte Lewandowski: "Wir müssen das aber auf dem Platz regulieren. Erst da sehen wir, wie wir uns verhalten können."

Lewandowski: "Die Saison ist sehr kompliziert"

Außerdem appellierte Lewandowski an die Bescheidenheit seiner Teamkollegen: "Wir müssen jetzt einfach locker und voll fokussiert bleiben, denn wir haben noch gar nichts gewonnen. Wir haben in der Bundesliga noch keinen Vorsprung und sind in der Champions League noch nicht in der nächsten Runde."

Die Bayern wissen, wie schwer diese Saison war und ist. "Wir dürfen jetzt keinesfalls denken, dass es einfacher wird. Ganz im Gegenteil, es wird noch schwieriger und wir müssen jetzt noch mehr Gas geben. Die Saison ist sehr kompliziert", mahnte Lewandowski.