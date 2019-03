14 Deutschland-Legionäre im Kader Österreichs

David Alaba vom FC Bayern steht im Kader Österreichs

Gleich 14 in Deutschland tätige Profis hat Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda in sein Aufgebot für die Auftaktspiele in der EM-Qualifikation gegen Polen in Wien (21. März, 20.45 Uhr) und gegen Israel in Haifa (24. März, 18.00 Uhr) berufen. Darunter ist auch Debütant Stefan Posch von der TSG Hoffenheim.

"Er liefert bei Hoffenheim gute Leistungen und hat sich die Einberufung definitiv verdient", sagte Foda.

Außerdem nominierte der Coach aus der deutschen 1. und 2. Bundesliga David Alaba (FC Bayern München, Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Florian Kainz (1. FC Köln), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Hertha BSC), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Guido Burgstaller (Schalke 04) und Michael Gregoritsch (FC Augsburg).