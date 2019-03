Bundesliga-Duo für 50 Mio.: BVB plant Schnäppchen-Attacke

Julian Brandt von Bayer Leverkusen soll das Interesse des BVB geweckt haben

2018/19 liefert sich Borussia Dortmund an der Spitze der Fußball-Bundesliga einen spannenden Titelkampf mit Rekordmeister FC Bayern München. Unabhängig vom Ausgang plant der BVB im Hintergrund allerdings offenbar bereits für die kommende Saison.

Der BVB bemüht sich um eine Verpflichtung von Julian Brandt von Bayer Leverkusen und Niklas Stark von Hertha BSC. Das berichtet die "Bild". Demnach stehen der 22-jährige DFB-Hoffnungsträger Brandt und der 23-jährige Innenverteidiger Stark "ganz oben auf dem Wunschzettel" der Borussen.

Besonders interessant wird das Duo demnach aufgrund von Vertragsklauseln, die in Zeiten des Transfer-Wahnsinns einen Abschied für eine nahezu moderate Summe ermöglichen. Brandt und Stark könnten ihren Arbeitgebern im Sommer für festgeschriebene 25 Millionen Euro den Rücken kehren.

Brandts Arbeitspapier in Leverkusen endet im Sommer 2021, Stark ist ursprünglich noch bis 2022 an Hertha gebunden.

Wettbieten mit dem FC Bayern?

Im Werben um die beiden Top-Talente droht dem BVB allerdings große Konkurrenz. Der FC Bayern wird bereits seit Monaten mit Brandt in Verbindung gebracht, unlängst kursierten auch Gerüchte um ein Engagement von Stark an der Isar.

Auf die angesprochen, betonte der Verteidiger gegenüber "Sportbuzzer", "meine Familie wohnt in der Nähe von Nürnberg, ich habe auch viele Freunde in München". In seinem Alter sei Spielpraxis zu sammeln jedoch wichtiger, "als zu früh zu einem großen Verein zu gehen und dann nicht zu spielen."

Ein Stammplatz wäre beim FC Bayern und beim BVB allerdings kein Selbstläufer. Dass er das Zeug hat, die etablierten BVB-Verteidiger herauszufordern, kann Stark im Bundesliga-Topspiel am Samstag beweisen. Dann gastiert der BVB in Berlin.

Brandt schließt Bayer-Abschied nicht aus

Brandt, der offensiv auf den Außenbahnen und in der Spielfeldmitte eingesetzt werden kann, dürfte im Falle eines Wechsel hingegen mit ganz anderen Ansprüchen beim BVB anheuern. Mit über 200 Profispielen für Bayer Leverkusen und 23 A-Länderspielen gehört der Mann aus der Jugend des VfL Wolfsburg längst zu den Stars des deutschen Oberhauses.

Im Gespräch mit der "Bild" legte Brandt zuletzt nah, dass ein Abschied aus Leverkusen nicht ausgeschlossen ist: "Klar ist für mich, dass du in Leverkusen zum Star werden kannst, diese Bühne bietet dir der Klub. Andererseits akzeptiere ich auch, wenn es Spieler wie Arturo Vidal oder André Schürrle gibt, die einen anderen Weg wählen."