Tedesco beim FC Schalke unmittelbar vor dem Aus

Die Tage von Domenico Tedesco beim FC Schalke 04 scheinen gezählt

Nach dem historischen Europapokal-Debakel von Manchester steht Trainer Domenico Tedesco beim Fußball-Vizemeister Schalke 04 vor dem Aus.

"Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen", sagte der neue Sportvorstand Jochen Schneider vor dem Abflug der Königsblauen nach der 0:7-Pleite im Achtelfinale der Champions League bei Manchester City: "Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um das intern zu besprechen, dann werden wir uns morgen erklären."

Dass Tedesco am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig noch auf der Bank sitzt, wollte Schneider nicht bestätigten. Im Gegenteil: "Wo gibt's Garantien? Ich möchte den Gesprächen nicht vorgreifen, das war gestern zu heftig und zu deutlich."

Schneider hatte bei seiner Vorstellung vor einer Woche eine "Trendwende" gefordert und Tedesco nach dem 2:4 am vergangenen Freitag bei Werder Bremen auf Bewährung weiterarbeiten lassen.

Tedescos brutaler Absturz beim FC Schalke

Der 33 Jahre alte Trainer, der Schalke in der vergangenen Saison überraschend zur Vizemeisterschaft geführt hat, erlebt mit den Königsblauen derzeit einen brutalen Absturz. Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg ist der Tabellen-14. nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Das 0:7 in Manchester war zudem die höchste Europapokal-Niederlage der Vereinsgeschichte und die heftigste Pleite eines Bundesligisten in der Champions League. In drei Wochen kassierte Schalke fünf Niederlagen mit 21 Gegentoren.

Tedesco war im Sommer 2017 vom inzwischen zurückgetretenen Sportvorstand Christian Heidel verpflichtet worden.