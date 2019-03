SKN-Ljubičić in Kroatiens U20-Kader nominiert

Robert Ljubičić (l.) steht im U20-Team Kroatiens, Bruder Dejan im U21-Kader Österreichs

Mittelfeldspieler Robert Ljubičić vom SKN St. Pölten wird in der Länderspielpause auf Nationalteam-Reise gehen. Der 19-Jährige Wiener wurde in den kroatischen U20-Kader nominiert.

St.-Pölten-Mittelfeldtalent Robert Ljubičić steht im Kader der U20-Nationalmannschaft Kroatiens. Das gab der SKN am Mittwoch vìa Twitter bekannt, die Niederösterreicher stellen damit neben Sandro Ingolitsch, der zu Österreichs U21 stößt, einen weiteren Spieler während der Länderspielpause ab.

Die kroatische U20 wird am 22. März in der Schweiz gegen die Alterskollegen der Eidgenossen testen, wie weltfussball auf Nachfrage vom SKN erfuhr. Ljubičić ist im Mittelfeld der St. Pöltner weitgehend Fixstarter und in der laufenden Saison in 19 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.

Mit Robert #Ljubicic stellt das Wolfsrudel in der kommenden Woche einen zweiten Nationalteamspieler ab. Unser 19-jähriger Mittelfeldakteur wurde ins kroatische U20-Team einberufen. #OneVision #weareone pic.twitter.com/3ueZ8dXWZb — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 13. März 2019

Sein Bruder Dejan vom SK Rapid steht hingegen im U21-Aufgebot des ÖFB, das sich mit den Testspielen gegen Italien (21. März, 18:30 Uhr) und Spanien (25. März, 18:45 Uhr) auf die EM-Endrunde in Italien und San Marino im Juni vorbereitet.

red