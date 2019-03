DFB-Legenden bei Eröffnung der "Hall of Fame" dabei

Franz Beckenbauer (l.) und Uwe Seeler (r.) sind in Dortmund dabei

Die Creme de la Creme des deutschen Fußballs versammelt sich zur Eröffnung der Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum.

Neben den Ehrenspielführern Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Lothar Matthäus haben auch die gewählten Gründungsmitglieder Günter Netzer, Sepp Maier und Paul Breitner ihre Teilnahme an der Gala am 1. April in Dortmund zugesagt.

Im Rahmen dieser werden auch posthum Fritz Walter, Helmut Rahn und als Trainer Sepp Herberger in die neue Ruhmeshalle aufgenommen.

"Das Zusammentreffen dieser Fußball-Legenden an einem Ort hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Diese Konstellation macht die Hall of Fame schon jetzt einzigartig", sagte Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums.

"Die erste Elf" in der neu installierten Hall of Fame, der auch Gerd Müller, Andreas Brehme und Matthias Sammer angehören, war von führenden Sportjournalisten gewählt worden.