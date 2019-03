BVB plant vorerst keine Vertragsgespräche mit Favre

Lucien Favre soll beim BVB noch in dieser Saison verlängern

Die Zufriedenheit mit der Arbeit von Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist groß, dennoch stehen in der Länderspielpause entgegen bisheriger Spekulationen noch keine Vertragsgespräche an.

Nach Informationen des "kicker" soll die geplante Vertragsverlängerung mit dem Erfolgscoach zu einem späteren Zeitpunkt der Saison in Angriff genommen werden.

Zeitdruck besteht nicht, da Favres Vertrag noch bis 2020 (ohne Option) läuft, allerdings soll der Schweizer nicht ohne neue Arbeitspapiere in die nächste Spielzeit gehen. Zuvor wurde in der Öffentlichkeit seit Monaten vermutet, dass die Borussen die Länderspielpause als idealen Zeitpunkt für die Verhandlungen betrachten.

"Favre hat es geschafft, der Mannschaft eine klare Struktur und einen Wiedererkennungswert zu verpassen", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc im "kicker" zitiert. "Er hat von der ersten Minute an versucht, seine Vorstellungen von Fußball auf dem Trainingsplatz zu vermitteln."

Favre hat die Borussen bislang in 35 Pflichtspielen gecoacht, dabei nur fünf Niederlagen kassiert. Selbst in der Schwächephase mit nur einem Sieg in acht Spielen habe der Coach "sehr ruhig und analytisch" agiert, lobt Zorc dessen fachlich-sachlichen Stil. Der Trainer wirke sehr authentisch, entwickele sich weiter, verändere sich aber "nicht grundlegend".

Die Verlängerung mit Favre sei somit von Vereinsseite aus nur noch eine Frage der Zeit: "Wir werden natürlich mit ihm sprechen", bestätigt der Sportdirektor.