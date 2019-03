Frankreich-Klubs verbuchen Rekord-Minus

Kylian Mbappé und Neymar spielen bei Paris Saint-Germain

Rekorddefizit im Land des Weltmeisters: 40 französische Fußball-Profiklubs haben in der Saison 2017/18 ein Minus von 176 Millionen Euro gemacht. Das ist nach Angaben der internen Aufsichtsbehörde das schlechteste Ergebnis der letzten zehn Jahre.

Den Großteil der Einnahmen der Klubs machten Transfererlöse aus (929 Millionen Euro), TV-Einnahmen spülten 791,3 Millionen Euro in die Kassen. Die Aufsichtsbehörde will jetzt eine Quote zwischen Gehaltsmasse und Einnahmen (außer Transfers) einführen.