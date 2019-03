Sancho tönt: Meisterschaft? "Das Ziel hat jeder von uns"

Jadon Sancho (r.) will mit dem BVB in der Bundesliga hoch hinaus

Jüngst hat der BVB die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga an den FC Bayern München verloren. Dennoch glaubt Dortmund-Profi Jadon Sancho weiter an die große Titelchance für seine Borussia.

"Wir können mit der Mannschaft eine Menge erreichen. Das Hauptziel ist aber, die Meisterschaft zu gewinnen. Das Ziel hat jeder von uns", gab Sancho selbstbewusst gegenüber "Bundesliga.de" zu Protokoll. Aktuell liegt der BVB punktgleich mit Tabellenführer Bayern auf Platz zwei der Tabelle. Die Münchner weisen aktuell ein um zwei Tore besseres Torverhältnis auf.

Dass Sancho bei der Borussia in dieser Saison richtig durchstartet, führt der Youngster auf die Hilfe seiner Teamkollegen zurück. "Viele Spieler geben mir Tipps. Marco, Mario, Axel, sie alle pushen mich auf dem Spielfeld. Ich bin sehr dankbar", äußerte sich der englische Nationalspieler bescheiden.

Jadon Sancho nimmt sich Ronaldinho zum Vorbild

Neben der Meisterschaft setzt sich der Flügelflitzer aber auch persönlich hohe Ziele: "Ich möchte mir einen Namen machen. Ich möchte so besonders sein, wie Ronaldinho war. Ich hoffe, dass ich es schaffen kann und Kinder beeindrucken kann, die meine Spielweise mögen. Wenn man hart arbeitet, ist alles möglich."

In der aktuellen Spielzeit absolvierte Sancho bisher 25 Ligaspiele für die Schwarz-Gelben. Bärenstarke 21 Torbeteiligungen (8 Tore/13 Vorlagen) konnte der 18-Jährige, der im Sommer 2017 für knapp 7,8 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund wechselte, dabei verzeichnen.