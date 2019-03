96-Coach Doll: Sieg in Augsburg "ein großes Muss"

Thomas Doll steckt mit Hannover 96 im Abstiegskampf

Ausgerechnet beim FC Augsburg will der Tabellenvorletzte Hannover 96 seine Aufholjagd starten und seinen Auswärtsfluch besiegen.

"Es ist schon ein großes Muss, vielleicht sogar ein großes. Es gibt nicht mehr so viele Spiele", sagte 96-Trainer Thomas Doll auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr). Vielleicht könne sich "der Kreis da dann schließen - das wäre eine schöne Sache!"

Hannover wartet seit 24 Ligaspielen in der Fremde auf einen Dreier, der letzte Sieg gelang am 21. Oktober 2017 (2:1) - in Augsburg.

"Wir brauchen eine körperliche Präsenz, müssen uns dagegen stemmen", sagte Doll und sprach von einer "schweren Aufgabe". Nicht dabei ist Angreifer Bobby Wood wegen Knieproblemen.

Hannover hat mit 14 Punkten als Tabellen-17. fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Augsburg steht mit 22 Punkten auf Platz 15.

"Die Jungs wissen, wie wichtig das Spiel ist", sagte Doll. Es gehe nach vier Niederlagen hintereinander darum, sich mal wieder "zu belohnen". 96-Manager Horst Heldt meinte: "Auch wenn es manchmal schwerfällt: Wir werden nicht aufgeben."