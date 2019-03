Werder muss mehrere Wochen auf Pizarro verzichten

Claudio Pizarro zog sich eine Muskelverletzung zu

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Routinier Claudio Pizarro verzichten. Wie der Klub vor dem Bundesliga-Duell bei Bayer Leverkusen am Sonntag (13:30 Uhr) mitteilte, hat der 40-Jährige eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten.

"Pizarro wird am Wochenende definitiv nicht spielen. Gucken dann in der Länderspielpause, wie es sich entwickelt. Ich hoffe, dass er zum Pokalspiel wieder zur Verfügung steht", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Pizarro kommt in dieser Saison bei 20 Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen für die Grün-Weißen.