Atlético stärkt Trainer Simeone den Rücken

Der spanische Fußball-Erstligist Atlético Madrid hält trotz des Ausscheidens in der Champions League an seinem Trainer Diego Simeone fest. Wie der Verein am Freitag mitteilte, habe man volles Vertrauen in Simeone. Der Argentinier verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag beim Europa-League-Sieger bis 2022. Simeone ist seit 2011 Trainer des Klubs.

Am Dienstag hatte Atlético das Auswärtsspiel bei Juventus Turin 0:3 verloren und trotz des 2:0-Heimsiegs im Achtelfinal-Hinspiel die Runde der letzten Acht verpasst. Daraufhin war Simeone in die Kritik geraten.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir die nächsten drei Jahre so genießen werden, wie wir es bisher getan haben. Und ich bin sicher, dass Diego ein Jahrzehnt bei Atlético Madrid bleiben wird, um unsere Geschichte zu verändern", sagte Geschäftsführer Miguel Angel Gil.