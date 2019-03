6:0 kein Zufall? Die irre März-Serie des FC Bayern

Der FC Bayern ist im März eine Macht

Mit 6:0 schoss der FC Bayern München den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag aus dem Stadion. Eine grandiose Leistung des deutschen Rekordmeisters, die dem Heim-Publikum der Münchner allerdings bekannt vorkommen könnte.

Die letzten vier Heimspiele in der Bundesliga, die der FC Bayern im März absolvierte, endeten 6:0 für die Mannen von der Isar.

Am 10. März 2018 wurde der HSV abgefertigt, 21 Tage darauf demütigte man den BVB. Am vergangenen Spieltag der laufenden Saison bekam der VfL Wolfsburg die irre Bayern-Serie zu spüren und nun erwischte es den 1. FSV Mainz.

Eine gute Nachricht gibt es allerdings für die Kontrahenten der Münchner: In diesem März muss kein Gegner mehr in der Allianz Arena antreten.

Übrigens: Letzter Gegner, der im März in München keine sechs Tore kassierte, war Eintracht Frankfurt am 11. März 2017: Die Hessen verloren jedoch immerhin 0:3. Am 12. März 2016 wurde zudem Werder Bremen mit 5:0 abgefertigt.

Das letzte Gegentor und zudem sogar eine März-Pleite setzte es für die Bayern am 02. März 2016. Damals siegte der unlängst gedemütigte FSV Mainz mit 2:1.