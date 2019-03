Brandt: Interesse von Real und Atlético "eine Ehre"

Julian Brandt fühlt sich vom Interesse aus Spanien geschmeichelt

Mit starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten hat Leverkusens Julian Brandt das Interesse von zahlreichen Klubs auf sich gezogen. Neben dem FC Bayern und dem BVB sollen auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und Atlético Madrid ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen haben. Brandt fühlt sich ob der Aufmerksamkeit geschmeichelt.

Er selbst habe noch nichts von einem möglichen Interesse der beiden madrilenischen Klubs mitbekommen, erklärte Brandt nach dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (1:2) am Sonntag. Grundsätzlich sei es jedoch "eine Ehre, wenn man mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht wird", sagte der Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2021 an die Werkself gebunden ist.

Die Spekulationen schmeicheln dem Mittelfeldspieler auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt Brandt aber auch: "Das ist nichts, womit ich mich heutzutage befasse. Wie oft stand geschrieben, dass ich zu den Bayern gehe. Und wo bin ich?"

Noch kickt Brandt bei der Werkself, wie lange er noch das Bayer-Trikot tragen wird, steht auf einem anderen Blatt. Aufgrund einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 24 Millionen Euro kann Brandt den Klub für eine vergleichsweise geringe Ablöse verlassen. Es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Liste der potenziellen Abnehmer verlängert - und ihn womöglich zum Grübeln bringt.