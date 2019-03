Bericht: Auch der BVB am 100-Millionen-Juwel dran

Ferro (l.) gilt als eines der größten Abwehrtalente in Portugal

Bekommt Europameister Raphael Guerreiro bald etwa portugiesische Verstärkung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund? Zumindest gibt es neue Spekulationen, dass der BVB ein Auge auf Abwehrmann Ferro geworfen hat.

Wie das portugiesische Blatt "Record" vermeldete, sollen die Dortmunder an einer Verpflichtung des 21-jährigen Defensivtalents interessiert sein.

Ferro hat sich im laufe dieser Spielzeit im Profi-Kader von Benfica Lissabon etabliert und bringt es seit dem Frühjahr auf zehn Pflichtspieleinsätze. Dabei schoss es für einen Abwehrspieler herausragende drei Tore, unter anderem das vorentscheidende 2:0 im Europa-League-Duell gegen Dinamo Zagreb.

Einer möglichen Verpflichtung Ferros steht allerdings eine enorme Ausstiegsklausel im Wege. Ferro hat erst in diesem Jahr seinen Vertrag beim portugiesischen Hauptstadtklub bis 2023 verlängert. Dabei hat sich der Klub eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro in den Kontrakt schreiben lassen, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten.

Liverpool scheiterte 2017 mit Leihgeschäft

Diese enorme Summe dürfte den BVB abschrecken - weitere europäische Top-Adressen vor allem aus England allerdings weniger. So soll der FC Liverpool laut "Record" ernsthaft über einen Kauf Ferros nachdenken. Schon vor knapp zwei Jahren wollten die Reds den damals 20-Jährigen nach Liverpool locken, boten ihm damals eine Ausleihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro an.

Auch Premier-League-Tabellenführer Manchester City ist nach dem Medienbericht auf Ferro aufmerksam geworden befasst sich intensiv mit der Personalie. Für den BVB dürfte Ferro aus finanziellen Gesichtspunkten eine Nummer zu groß sein. Ein neuer Rekord-Transfer auf die Insel ist allerdings nicht ausgeschlossen.