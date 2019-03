Watzke und Zorc gehen in Verbal-Offensive

Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc wollen Deutscher Meister werden

Im Meisterschaftskampf der Fußball-Bundesliga liefern sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während sich beide Klubs bislang mit Kampfansagen und Zielsetzungen zurückhielten, geht der BVB nun offenbar in die Verbal-Offensive.

"Dass die Mannschaft in Berlin eine solche Trotzreaktion gezeigt hat, spricht für ihren Charakter. Dieser Sieg sollte uns einen richtigen Schub geben", sagte Borussen-Boss Hans-Joachim Watzke zur "Bild" und ergänzte selbstbewusst: "Es wird nicht leicht, uns in den letzten acht Spielen zu schlagen!"

Schon kurz vor dem 3:2-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende hatte Sportdirektor Michael Zorc klargestellt: "Wir haben gesagt, dass wir alles versuchen wollen, um Deutscher Meister zu werden. Dafür brauchst du entsprechende Ergebnisse."

In der Vergangenheit hatten sich die Dortmunder noch gegen derart forsche Ankündigungen gesträubt. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League nun offenbar die Kehrtwende. "Wir sind nur noch in dem einen Wettbewerb aktiv und wollen alles dafür tun", erklärte Zorc.

In knapp drei Wochen (6. April) kommt es zum Gipfel-Duell zwischen dem BVB und Bayern. Bis dahin werden beide Parteien wohl noch die ein oder andere verbale Spitze gegen den Kontrahenten setzen.