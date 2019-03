Schalke-Rückschlag: Fährmann fällt vorerst aus

Ralf Fährmann fällt verletzt aus

Nächster Rückschlag für Ralf Fährmann und den FC Schalke: Wie die Königsblauen am Dienstag mitteilten, wird die ehemalige Nummer eins vorerst verletzt ausfallen. Bereits zuvor hatte Fährmann über Adduktorenprobleme geklagt.

Eine Untersuchung am Dienstag habe einen Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich zutage gefördert, teilte der FC Schalke am Dienstag mit. Im Testspiel am Freitag gegen den SV Sevilla steht Fährmann somit nicht zur Verfügung.

Ob der 30-Jährige im kommenden Bundesligaspiel gegen Hannover 96 wieder einsatzbereit ist, ist noch offen.

Seinen Platz im Tor des FC Schalke hatte Fährmann in den letzten Wochen an Youngster Alexander Nübel verloren. Neu-Trainer Huub Stevens wollte die Entscheidung seines Vorgängers Domenico Tedesco zunächst nicht über den Haufen werfen und weiter an Nübel festhalten.