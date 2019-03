ÖFB atmet auf: Alaba meldet sich fit

Laut Alaba ist "alles okay"

David Alaba hat sich für die Qualifikationsspiele des österreichischen Nationalteams am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel fit gemeldet. "Es ist alles okay", sagte der Bayern-Profi am Dienstag in Wien. "Ich gehe davon aus, dass ich am Donnerstag spiele."

Alaba hatte zuletzt immer wieder mit einer Sehnenreizung beim Ischiasnerv zu kämpfen, die in den Oberschenkel ausstrahlte.

apa