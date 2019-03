Varane will Real verlassen: Schlägt der FC Bayern zu?

Spielen Raphael Varane (l.) und Robert Lewandowski bald zusammen beim FC Bayern?

Nach acht Jahren im Trikot von Real Madrid sucht Weltmeister Raphael Varane offenbar eine neue Herausforderung. Der FC Bayern München gilt als potenzieller Abnehmer für den Innenverteidiger.

Wie die "L'Équipe" am Dienstag berichtete, denkt Varane über einen Tapetenwechsel nach. Wegen der verpatzen Saison, in der Real weder den Pokal, noch die Meisterschaft oder die Champions League gewinnen kann, beschäftige sich der 25-Jährige mit einem Abschied.

Varanes Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2022. Dem französischen Fachmagazin zufolge darf er Madrid bei einem entsprechende Angebot in Höhe von mindestens 140 Millionen Euro verlassen.

Sollte ein Klub tatsächlich bereit sein, diese Summe in den französischen Nationalspieler zu investieren, wäre Varane der teuerster Innenverteidiger der Geschichte. An der Spitze des Rankings befindet sich aktuell Virgil van Dijk, der im Januar 2018 für 78,8 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool wechselte.

Mit 25 Jahren kann Varane bereits auf eine beachtliche Titelsammlung blicken. Vier Mal gewann er mit Real die Champions League. Mit der Équipe Tricolore wurde der Abwehrhüne 2018 Weltmeister.

Macht der FC Bayern Raphael Varane zum Rekordtransfer?

Die spanische "Marca" spekuliert nun über mögliche Abnehmer für Varane. Demnach kommen der FC Bayern München, Manchester United und Paris Saint-Germain infrage.

Beim deutschen Rekordmeister könne Varane Teil der defensiven Umstrukturierung werden, schreibt das Blatt weiter. Außerdem gehöre der FC Bayern zu einem der wenigen Klubs, die sich einen solchen Deal leisten können.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß kündigte bereits mehrfach an, dass die Münchner im Sommer in die Transferoffensive gehen. "Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft zu verjüngen. Das ist das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte", bestätigte der 67-Jährige am Dienstag auf einer Finanzmesse, dass die Bayern in neue Ablöse-Sphären vorstoßen werden.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge wollen die Bayern rund 200 Millionen Euro in neues Personal investieren. Mit dem 35-Millionen-Euro-Transfer von Benjamin Pavard, dem 80-Millionen-Euro-Rekord-Deal von Lucas Hernández und dem kolportierten Wechsel mit Timo Werner würde allerdings schon ein Großteil dieser Summe draufgehen.