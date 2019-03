Ginter will "mehr Verantwortung" im DFB-Team

Gladbachs Matthias Ginter will "mehr Verantwortung" in der Nationalmannschaft

Innenverteidiger Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach möchte beim Neuaufbau in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine zentrale Rolle einnehmen.

"Ich bin absolut bereit, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen, da ich mittlerweile ja auch zu den erfahreneren Spielern gehöre. In erster Linie durch Leistung auf dem Platz", sagte Ginter der "Bild".

Nach der Ausbootung von Mats Hummels und Jérôme Boateng gehört der 25-Jährige künftig womöglich zum Stammpersonal im DFB-Team. "In Gladbach sehen mich viele als Abwehrchef, aber ich tue mich schwer mit dem Wort. In der Defensive hängt vieles an der Gemeinschaft. Die ganze Mannschaft verteidigt zusammen", sagte Ginter.

Er sei "nicht der Typ, der Parolen ausruft", ergänzte der neben Manuel Neuer und Toni Kroos letzte verbliebene Weltmeister von 2014 im aktuellen Kader von Bundestrainer Joachim Löw.

"Mats und Jérôme haben wahnsinnig viel erreicht, deshalb möchte ich jetzt keine Vergleiche ziehen, sondern einfach mit Leistung voran gehen", so Ginter. "Die Verantwortung ist auf mehreren Schultern verteilt, das muss im Mannschaftssport so sein. Das ist ganz normal. Natürlich stehen dabei erfahrene Spieler in der Pflicht, auch um die neuen ins Team zu integrieren."

Er sei bei Bekanntgabe des Aufgebots "selbst erstaunt, dass ich mit 25 schon zu den älteren gehöre", sagte der Gladbacher, der seine Erfahrungen an die jüngeren Spieler weitergeben will. "Ich habe mich als Spieler und Persönlichkeit weiterentwickelt, bin in vielen Bereichen besser geworden und habe den nächsten Schritt gemacht. Ich übernehme in Gladbach viel Verantwortung, führe auch die jungen Spieler. Es ist immer so, dass sich automatisch neue Hierarchien bilden. Dass die, die schon länger da sind, mehr Verantwortung übernehmen. Das wird jetzt auch bei der Nationalelf so sein, ich freue mich darauf."