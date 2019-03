Choreographie für Bayern-Trio "keine Verabschiedung"

Dankesgeste der Fans an Hummels, Müller und Boateng

Laut Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff war die Choreographie für die ausgebooteten Rio-Weltmeister beim Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien (1:1) keine offizielle Abschiedsgeste. "Das war ein Danke von den Fans, ohne dass das als Verabschiedung zu interpretieren ist", sagte Bierhoff.

Beim Einmarsch der Mannschaften war in der Wolfsburger Fankurve ein riesiges "Danke" über den drei Namen der Bayern-Profis Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng zu lesen. Zwischen den Namen prangten je drei Sterne in schwarz-rot-gold, darunter waren ihre Rückennummern 5, 13 und 17 zu sehen.

Bundestrainer Joachim Löw hatte dem Trio vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er für die EM-Qualifikation und die EM 2020 ohne sie plant. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Bierhoff hatten den drei Bayern-Profis daraufhin eine Verabschiedung für den Zeitpunkt in Aussicht gestellt, an dem sie nach einem Rücktritt nicht mehr für die DFB-Elf zur Verfügung stehen.

Boateng bedankte sich noch am Mittwochabend via Twitter für die Aktion. Diese kam auch bei den Erben der Rio-Helden gut an. "Das war eine tolle Geste, eine schöne Geschichte", sagte Leon Goretzka, und er ergänzte: "Ich glaube, die drei Jungs haben sicher noch mehr verdient."

Joshua Kimmich, wie Goretzka Münchner Klubkollege der Aussortierten, sagte: "So ein Zeichen der Dankbarkeit schadet nie, ich finde es gut."