Hoeneß verrät: So tütet Pep seine Transfers ein

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat verräten, wie Pep Guardiola Transfers tätigt

Der amtierende deutsche Fußball-Meister FC Bayern München will sich im Sommer dem Wettrüsten der großen Klubs anschließen und rund 200 Millionen Euro in neues Personal stecken, das hat FCB-Präsident Uli Hoeneß kürzlich offenbart. Allerdings wird diese Summe nicht in einen einzigen Transfer fließen, sondern sich über mehrere neue Profis aufteilen - ganz anders als es mittlerweile bei den Big Playern in Spanien oder England der Fall ist.

Passend dazu hat Hoeneß jetzt in der "Abendzeitung München" verraten, wie der ehemalige Bayern-Coach Pep Guardiola, der seit Sommer 2016 Manchester City trainiert, seine Mega-Transfers eintütet.

"Mein Freund Pep Guardiola hat mir erzählt, was passiert, wenn er einen Spieler haben will, der 100 Millionen Euro kostet", erklärte der 67-Jährige gegenüber dem Blatt.

Der Spanier sammle "ein paar Videos über den Spieler" und fliege zu Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, dem Hauptanteilseigner der Citizens.

Mehr als 1,5 Milliarden Euro hat dieser laut "kicker" in den vergangenen Jahren vom Persischen Golf nach England gepumpt.

"Dann gibt es ein opulentes Essen, man sieht sieht die Videos an, und der Scheich überweist die Summe." Am nächsten Tag müsse der Scheich nur den Gashahn ein paar Millimeter weiter aufdrehen, und schon habe er das Geld wieder drin, schloss Hoeneß seine Ausführungen.