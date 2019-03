Gladbach droht eigenen Fans mit Konsequenzen

Gladbach-Fans tauchten den Signal Iduna Park von Borussia Dortmund in Rot

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss 80.000 Euro Strafe zahlen, nachdem Gladbach-Anhänger bei der 1:2-Niederlage beim BVB am 17. Spieltag Pyrotechnik zündeten. Nun haben die Fohlen reagiert.

Geschäftsführer Stephan Schippers meldete sich nach der vom DFB bestätigten Strafe gegenüber "Bild" zu Wort und fand deutliche Worte. "Für uns ist die Höhe dieser Strafe eine neue Dimension und wir sind an einem Punkt, an dem wir uns Gedanken machen müssen, was wir tun können und müssen, um weiteren Schaden vom Verein fernzuhalten."

Gladbach könne "nicht hinnehmen, dass von einzelnen Tätern aus der Anonymität der Fankurve heraus Dinge passieren, die unserem Klub massiven Schaden zufügen", so der 51-Jährige weiter. Am Ende schade das Verhalten der betroffenen Anhänger "der ganzen Fanszene".

Zu den intern diskutierten Maßnahmen sollen der "Bild" zufolge Stadionverbote und Zivilklagen zählen, um einen Teil der 80.000 Euro Geldstrafe zurückzubekommen.