Uli Hoeneß spricht über Ausstieg beim FC Bayern

Uli Hoeneß bereitet sich langsam auf den Abschied beim FC Bayern vor

Der FC Bayern plant den vielzitierten Umbruch nicht nur auf dem Platz, auch in der Führungsriege wird es in den kommenden Jahren neue Gesichter geben. Wie der Wechsel vonstatten gehen soll, hat Präsident Uli Hoeneß nun verraten.

"Wir versuchen, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu tun", wird Bayern-Aufsichtsratsvorsitzender Uli Hoeneß von der "Bild" zitiert. Der 67-Jährige sprach auf einer Finanzmesse in München über die Zukunft seines Klubs. "Wir haben mit Oliver Kahn einen aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge. Falls ich aufhören sollte, habe ich den einen oder anderen im Auge, der das vielleicht machen kann."

Hoeneß ist noch bis November 2019 als Präsident gewählt und wird dann für weitere drei Jahre kandidieren. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates ist er ohnehin unlängst bis 2022 bestätigt worden. Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge läuft noch bis Ende 2021. Wann Oliver Kahn in der Chefabteilung der Bayern einsteigt, ist noch nicht geklärt.

Wichtig sei Hoeneß, "dass wir gute Leute finden, die mit Herzblut und großem Sachverstand an die Dinge rangehen". Neben Oliver Kahn nannte der einstige Bayern-Angreifer allerdings keine weiteren Namen.

Dafür sprach der Bayern-Boss über mögliche Schwierigkeiten, künftig bei "seinem" FC Bayern aufzuhören. "Viele sagen: Das kann der nie! Aber ich habe es bewiesen mit der Firma (HoHe Wurstwaren, Anm. d. Red.), die ich an meinen Sohn und meine Tochter übertragen habe."

Hoeneß sei an seiner Firma mittlerweile "zu Null Prozent beteiligt. Mein Sohn hat sich in zehn Jahren hochgearbeitet, er macht das super. Wenn er ein Problem hat, fragt er mich, wenn er kein Problem hat, fragt er mich nicht." So stelle er sich das in Zukunft auch bei Bayern München vor.