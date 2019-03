Last-Minute-Tor rettet Dänemark gegen Kosovo

Dänemark kommt gegen den Kosovo mit einem blauen Auge davon

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat dank eines Last-Minute-Treffers eines ehemaligen FC-Bayern-Spielers bei der Generalprobe für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 eine Niederlage nur knapp verhindert.

In Pristina kam das Team von Nationaltrainer Morten Olsen nach zweimaligem Rückstand gegen den Kosovo erst in der Nachspielzeit zu einem 2:2 (0:1).

Die Treffer von Amir Rrahmani (42.) und Bersant Celina (66.) egalisierten der eingewechselten Mittelfeldstar Christian Eriksen (63.) per Strafstoß und der frühere FC-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (90.+2).

Die Dänen, bei denen Jacob Bruun Larsen und Thomas Delaney vom Bundesligisten Borussia Dortmund in der Startelf standen, treten zum Auftakt der EM-Qualifikation in Gruppe D am Dienstag in der Schweiz an. Die Kosovaren, bei denen neben Milot Rashica (Werder Bremen) auch Linksverteidiger Leart Paqarada vom Zweitligisten SV Sandhausen begann, empfangen einen Tag früher Bulgarien in Gruppe A.