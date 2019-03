Medien: BVB und Schalke im Transfer-Duell um Ex-Wolfsburger

Ricardo Rodríguez steht offenbar beim BVB und bei Schalke auf dem Zettel

Fünf Jahre spielte Ricardo Rodríguez beim VfL Wolfsburg und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck. Beim italienischen Topklub AC Mailand knüpfte er an diese Leistung an. Nun wollen sowohl Borussia Dortmund als auch Schalke 04 den Linksverteidiger wohl zurück in die Bundesliga locken.

Wie "Calciomercato" berichtet, steht der Schweizer Nationalspieler bei beiden Revierklubs auf dem Zettel. Demnach befassen sich die Rivalen intensiv mit einem Transfer des 26-Jährigen.

Der Vertrag von Rodríguez bei Milan läuft noch bis 2021. Die Rossoneri wollen aber mit ihrem Leistungsträger verlängern. Gespräche seien für die kommenden Wochen geplant, so das italienische Onlineportal.

Gerade beim BVB steht Rodríguez offenbar Hoch im Kurs. Sportdirektor Michael Zorc gilt als großer Fan des ehemaligen Wolfsburgers. In Dortmund könnte Rodríguez in die Fußstapfen von Marcel Schmelzer treten.

Schon im vergangen Sommer soll die Borussia in Mailand angeklopft haben. Doch stattdessen kam Real-Madrid-Leihgabe Achraf Hakimi.

Rodríguez wechselte im Sommer 2017 für 15 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Mailand. Beim italienischen Topklub ist der Pokalsieger von 2015 unumstrittener Stammspieler.