Real Madrid will James auf den Prüfstand setzen

James Rodríguez ist noch (mindestens) bis Mitte Juni Spieler des FC Bayern

Bis zum 15. Juni 2019 hat Fußball-Bundesligist FC Bayern München Zeit, die Kaufoption für James Rodríguez zu ziehen. Bislang scheint noch völlig offen, wie die Zukunft des Kolumbianers aussieht. Bei seinem Stammverein Real Madrid soll man im Falle einer Rückkehr im Sommer hingegen schon konkrete Pläne haben.

Klubboss Florentino Pérez ist ein großer Fan des Offensivspielers, schreibt das spanische Portal "Don Balon". Er wolle James in der Saisonvorbereitung in jedem Fall eine Bewährungschance geben. Zusammen mit Trainer Zinédine Zidane werde dann entschieden, ob Real am 27-Jährigen festhält.

James wolle sich jedoch unbedingt seinen Platz bei Real Madrid erkämpfen, nachdem er unter Zidane bis zu seinem Wechsel nach München nicht immer erste Wahl war. Sein Vertrag in Madrid würde bei einem Verbleib noch bis 2021 laufen.

Falls James allerdings nicht überzeugen kann, wird Real Madrid den WM-Torschützenkönig von 2014 noch in derselben Transferperiode wieder verkaufen, so "Don Balon" weiter.

Pérez habe für diesen Fall bereits eine konkrete Ablöseforderung im Hinterkopf: 70 Millionen Euro soll die aktuelle Bayern-Leihgabe einbringen. Real würde beim Preis noch bis 60 Millionen Euro runtergehen.

Dem Bericht zufolge zeigen der FC Liverpool und der FC Arsenal konkretes Interesse am Mittelfeldspieler. Die Gunners sollen allerdings nur 45 Millionen Euro bieten.