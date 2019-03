ÖFB-Bilanz gegen Israel klar positiv

Andreas Herzog erzielte im Oktober 2001 das entscheidende Tor für Österreich

In neun Spielen gegen Israel hat Österreichs Nationalteam nur eine Niederlage kassiert. Auswärts hat die ÖFB-Auswahl gegen ihren nächsten Gegner in der EM-Qualifikation allerdings noch kein Pflichtspiel gewonnen.

Österreichs Nationalmannschaft weist vor dem EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18:00 Uhr MEZ) in Haifa eine klar positive Bilanz gegen Israel auf. In den bisherigen neun Partien gab es aus heimischer Sicht vier Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage, das Torverhältnis steht bei 15:13.

Das bisher letzte Duell beider Teams wirkt bis heute nach: Am 27. Oktober 2001 holte das stark ersatzgeschwächte ÖFB-Team - viele Stammspieler waren aus Terrorangst daheimgeblieben - in Ramat Gan ein 1:1 und stieg damit ins WM-Playoff auf, wo allerdings gegen die Türkei nichts zu holen war.

Den Ausgleich erzielte damals Andreas Herzog mit einem Freistoß in der 92. Minute, was dem nunmehrigen israelischen Teamchef noch bei seinem Amtsantritt im vergangenen August vorgehalten wurde. Beim Aufeinandertreffen sieben Monate zuvor in Wien schoss Herzog aus einem Elfmeter das Siegestor zum 2:1.

Erst zwei ÖFB-Sieg in Israel

In Israel hat Österreich in sechs Anläufen erst zweimal gewonnen, und zwar jeweils in Freundschaftsspielen 1976 (3:1) und 1979 (1:0). Am 6. Juni 1999 setzte es im Rahmen der EM-Qualifikation in Ramat Gan ein 0:5-Debakel.

Breaking: David #Alaba wird aufgrund anhaltender muskulärer Probleme nicht mit dem Nationalteam zum EM-Qualifikationsspiel nach Israel fliegen. #DasNationalteam #oefb pic.twitter.com/0Xsd0uunK8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 22. März 2019

Der höchste Sieg über Israel gelang der rot-weiß-roten Equipe am 28. Oktober 1992 in der WM-Qualifikation im Wiener Prater mit 5:2, Herzog glänzte damals als zweifacher Torschütze. Es war dies das letzte ÖFB-Länderspiel unter Nationaltrainer Ernst Happel - der legendäre Coach verstarb 17 Tage später.

apa