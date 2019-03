Hollands "hakballetjes" nerven Koeman: "Das geht nicht!"

Bondscoach Ronald Koeman war nach dem Spiel gegen Weißrussland angefressen

Vor dem großen Spiel gegen Deutschland rückt Ronald Koeman seiner Mannschaft ordentlich den Kopf zurecht. So läppisch will er die Elftal nie wieder sehen.

Tausende Holland-Fähnchen flatterten im Stadion von Rotterdam, die Fans waren begeistert und wollen Deutschland leiden sehen - doch Ronald Koeman war sauer. Er konnte diese "hakballetjes" einfach nicht ausstehen. Es waren aber keine Frikadellen, die dem Bondscoach beim lässig-leichten 4:0 im "Warmschießen" gegen Weißrussland nicht schmeckten: Das wären "gehaktballen". "Hakballetjes" ist das Wort für Hackentricks.

"So viel Hackenspielerei habe ich bei einer niederländischen Nationalelf noch nie gesehen", klagte Koeman nach einer zwar souveränen, aber eben auch läppischen bis überheblichen Leistung seiner Mannschaft. Die Tageszeitung "Telegraaf" nannte die Nachlässigkeiten und Pirouetten der Oranje-Stars genervt "Frivolitäten".

Dass die Elftal sich in ihrer Dominanz ein bisschen selbst verlor, ist jedoch ein Problem, das Joachim Löw in Deutschland gerne hätte. Das ebenso denkwürdige wie demütigende 3:0 über den Erzrivalen in der Nations League im Oktober und der Sieg gegen Frankreich kurz darauf könnten in den Köpfen ein Gefühl von Unschlagbarkeit reifen lassen. Kein Wunder, fragte doch der "Volkskrant": "Wer ist noch mal Weltmeister?"

Klare Ansage: "Gegen Deutschland muss es viel besser werden"

Koeman will seiner Mannschaft die Flausen schnellstens austreiben. "Wir können so gut Fußball spielen. Aber das haben wir nicht über die gesamte Spielzeit gezeigt." Er erhält dabei Rückenwind von seinem Anführer: "Das muss jetzt aufhören. Gegen Deutschland muss es viel besser werden", sagte Virgil van Dijk vom FC Liverpool, der teuerste Abwehrspieler der Welt.

Die schnelle 2:0-Führung durch ein Blitztor (Memphis Depay nach 50 Sekunden) und einen Treffer von Georginio Wijnaldum (21.) war für die junge, spielstarke Mannschaft anscheinend ein wenig zu verführerisch. Erneut Depay (55./Foulelfmeter) und Innenverteidiger van Dijk (86.) mit seinem vierten Tor in den vergangenen acht Länderspielen schraubten das Ergebnis aber noch auf standesgemäße Höhe. "Es war ein fliegender Start Richtung EM", kommentierte der "Telegraaf".

Trotz der "hakballetjes", die Koeman gegen Deutschland nicht sehen will. Bereits in der Pause habe er seiner Mannschaft den Kopf gerade gerückt, er sei "böse geworden", berichtete der Europameister von 1988. Er fordert jetzt höhere Seriosität. "Wir sind ja eine Mannschaft in der Entwicklung", sagte er, "da müssen meine Spieler wissen, was geht und was nicht."

Für Depay jedenfalls ging einiges. In Lyon hechelt der 25-Jährige seit Monaten seiner Form hinterher und steht vor der Aussortierung, gegen Weißrussland aber zog er mit zwei Toren und zwei Assists groß auf. Das ließ sein Selbstvertrauen steigen - in höchste Höhen. "Den Hattrick habe ich mir aufgehoben", sagte er, und lachte. Für Deutschland. Dafür würde ihm Koeman sogar einen Hackentrick verzeihen.