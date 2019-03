Vogts über Sané: "Für ihn müssen wir Gott danken"

Für Berti Vogts ist Leroy Sane ein Ausnahmekönner

Vor dem Start in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 sieht Berti Vogts die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Druck. Für den ehemaligen Bundestrainer ist die Entwicklung von Leroy Sané jedoch ein Lichtblick.

"Für Spieler wie ihn, mit dieser Schnelligkeit und Dribbelstärke, müssen wir dem lieben Gott danken", schrieb Vogts in seiner Kolumne bei "t-online.de".

Die Gladbach-Legende sprach sich dafür aus, den Profi von Manchester City wegen seines extravaganten Auftretens nicht mehr an den Pranger zu stellen: "Dass vor dem Spiel gegen Serbien wirklich über seine Jacke oder sein Auftreten diskutiert worden ist, kann ich nicht verstehen. Schaut euch doch einmal an, wie gut der Junge Fußball spielt. Er ist ein Ausnahmekönner."

Neben Sané hat Vogts auch Marco Reus im Länderspiel am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien (1:1) "begeistert". "Er ist als Kapitän beim BVB enorm gereift", stellt der ehemalige Nationaltrainer fest.

Vogts: "2018 ein bedenkliches Jahr für den deutschen Fußball"

"Außerdem tut er der Nationalelf auch als Spielertyp gut, weil er rund um den gegnerischen Strafraum immer anspielbar ist", schrieb der 72-Jährige: "Diese Präsenz hat kein anderer Spieler im Team."

Neben diesen Lichtblicken sieht der einstige Abwehrspieler aber auch noch viele Schattenseiten im Spiel des DFB-Teams. Es brauche eine Stütze im defensiven Mittelfeld, meint Vogts: "Uns fehlt ein Spieler wie Javi Martínez beim FC Bayern, der in wichtigen Spielen dem Gegner Respekt einflößt und viele Zweikämpfe für sich entscheidet."

Insgesamt betrachtet Vogts die Lage nach dem WM-Vorrunden-Aus und dem Abstieg in der Nations League als "ernst". 2018 sei ein "bedenkliches Jahr für den deutschen Fußball" gewesen.

Vom kommenden Gegner in der EM-Qualifikation, den Niederlanden, könne der DFB laut Vogts in der aktuellen Situation noch viel lernen: "In Sachen Jugendausbildung, vor allem im technischen Bereich, sind unsere Nachbarn wahnsinnig gut", schwärmt der Europameister-Trainer von 1996.