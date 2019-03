Transfer auf der Zielgeraden: HSV findet Lasogga-Ersatz

Lukas Hinterseer steht vor einem Wechsel zum HSV

Mit 50 Punkten aus 26 Spielen ist der HSV auf einem guten Weg, die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen. Großen Anteil am Erfolg hat Torjäger Pierre-Michel Lasogga, der bisher 13 der 38 Hamburger Tore erzielte. Eine Zukunft bei den Rothosen hat der Stürmer offenbar trotzdem nicht. Aus diesem Grund hat der HSV nun Nägel mit Köpfen gemacht und einen Nachfolger für den 27-Jährigen ins Visier genommen.

Laut "Bild"-Informationen steht der HSV kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Lukas Hinterseer vom VfL Bochum. Die Gespräche zwischen dem Österreicher und den Hanseaten seien bereits "weit fortgeschritten", schreibt das Blatt. Einzig die Unterschrift und der Vertrag fehlen noch.

Sollte Hinterseer dem HSV zusagen, dürfen sich die Rothosen über ein echtes Schnäppchen freuen, denn der Vertrag des bald 28-Jährigen läuft Ende der Saison 2018/19 aus. Dementsprechend käme Hinterseer zum Nulltarif an die Elbe. Für den VfL Bochum knipste der Stürmer in 54 Zweitligaspielen insgesamt 27 Mal, zuvor lief er unter anderem für den FC Ingolstadt in der Bundesliga auf.

Die Verpflichtung des Österreichers könnte aus Sicht des HSV bitter nötig sein, zumal die Zeichen zwischen dem Klub und Pierre-Michel Lasogga klar auf Trennung stehen. Der Ex-Bundesliga-Dino würde den Vertrag mit "PML" (bis 2019) zwar gerne verlängern, allerdings zu deutlich geringeren Bezügen. Damit ist das Lasogga-Lager offenbar nicht einverstanden.

Laut "Bild" wünschen sich die Hamburger Verantwortlichen ein Sturm-Duo Lasogga/Hinterseer, Stand jetzt sieht es aber so aus, als würde der Österreicher nicht gemeinsam mit Lasogga, sondern statt Lasogga für die Rothosen stürmen.