ManCity erhebt schwere Vorwürfe gegen Uli Hoeneß

Uli Hoeneß droht angeblich Ärger

Bayern-Präsident Uli Hoeneß steht offenbar Ärger ins Haus. Nachdem der 67-Jährige in der vergangenen Woche einen Kommentar zu den Geschäftspraktiken von Manchester City abgab, erhebt der Premier-League-Klub laut eines Medienberichts nun schwere Vorwürfe und fordert eine Entschuldigung.

Nachdem sich Uli Hoeneß in der vergangenen Woche auf einer Finanz-Maklermesse in München unter anderem zu den Plänen des FC Bayern äußerte und vom "größten Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte" sprach, plauderte der Präsident des Rekordmeisters auch aus, wie sich ein Verein wie Manchester City auf dem Transfermarkt verhält.

"Mein Freund Pep hat mir erzählt, was passiert, wenn er einen Spieler haben will, der 100 Millionen Euro kostet. Er sammelt er ein paar Videos über den Spieler und fliegt zum Scheich. Dann gibt es ein opulentes Essen, man sieht sich die Videos an, und der Scheich überweist die Summe", erklärte Hoeneß: "Am nächsten Tag dreht der Scheich den Gashahn um ein paar Millimeter weiter auf, und er hat das Geld wieder drin."

Diese Aussagen könnten für Hoeneß nun ein Nachspiel haben.

"Behauptungen von Hoeneß beinhalten möglicherweise rassistische Elemente"

Wie der englische "Mirror" am Samstagabend berichtete, hat Manchester City bereits einen Anwalt eingeschaltet und fordert eine Entschuldigung vom Bayern-Präsidenten. Demnach empfindet der Premier-Klub die Aussagen von Hoeneß als Beleidigung.

"Es waren die Aussagen eines selbstgefälligen, arroganten Egotisten", zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Vereins. Die Vorwürfe gehen noch weiter. "Außerdem sind wir besorgt, dass die Behauptungen von Hoeneß möglicherweise rassistische Elemente beinhalten", wird besagte Quelle zitiert.

Offiziell hat sich Manchester City noch nicht zu dem Bericht des "Mirror" geäußert. Auch der FC Bayern hat bislang keine Stellungnahme abgegeben.