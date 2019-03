Southgate sieht keinen Grund für Hudson-Odoi-Wechsel

Callum Hudson-Odoi bestritt in dieser Woche sein erstes A-Länderspiel

Im Winter bemühte sich der FC Bayern intensiv um den englischen Youngster Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Doch die Blues wollten den 18-Jährigen nicht abgeben. Obwohl die Zahl der Interessenten mittlerweile gestiegen ist, hoffen die Londoner auf einen Verbleib des Flügelstürmers. Auch der englische Nationaltrainer Gareth Southgate ist überzeugt, dass Hudson-Odoi an der Stamford Bridge gut aufgehoben ist.

Den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Karriere feierte Callum Hudson-Odoi am vergangenen Freitag. 20 Minuten lang durfte sich der Teenager den Fans im Wembley-Stadion im englischen Nationaltrikot präsentieren und seinen ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft genießen. Ein Tor gelang dem gebürtigen Londoner nicht, dennoch hinterließ er einen bleibenden Eindruck.

Nationaltrainer Gareth Southgate war am Tag nach dem Debüt des Youngsters voll des Lobes. Geht es nach dem Ex-Profi, wird Hudson-Odoi seine Entwicklung auch in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Der FC Chelsea ist in den Augen des Three-Lions-Manager dafür der geeignete Klub.

"Es gibt keinen Grund für ihn, die Dinge zu überstürzen"

"Ich glaube, dass er sich gut entwickelt. Es gibt keinen Grund für ihn, die Dinge zu überstürzen", machte sich Southgate für einen Verbleib des 18-Jährigen in London stark. "Er bekommt seine Einsätze in der ersten Mannschaft und das ist wichtig", glaubt Southgate, dass Hudson-Odoi bei einem Wechsel ins Ausland womöglich nicht besser dran wäre.

"Wenn man sich die Zahl seiner Einsätze ansieht, muss man sagen, dass er ziemlich oft auf dem Platz stand", sagte Southgate mit Blick auf die 13 Pflichtspieleinsätze, die Hudson-Odoi seit Jahresbeginn im Trikot des FC Chelsea hatte.

"Ich weiß, wie viel Vertrauen Maurizio Sarri [Trainer des FC Chelsea, Anm.d.Red.] hat. Er hat einige außergewöhnliche Spieler vor sich, aber er bekommt mehr und mehr Spielzeit", sieht der englische Nationaltrainer den talentierten Außenstürmer in London gut aufgehoben.