Auf Löw und die Nationalmannschaft wartet ein richtungsweisendes Jahr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet nach dem ersten EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande erst am 8. Juni in Weißrussland die nächste Partie in der Ausscheidung zur paneuropäischen EURO.

Bis zum Jahresende stehen sechs weitere Qualifikationsspiele auf dem Programm, gegen Argentinien findet im Oktober noch ein normales Länderspiel statt.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2019:

8. Juni: Weißrussland - Deutschland (EM-Quali)

11. Juni: Deutschland - Estland in Mainz (EM-Quali)

6. September: Deutschland - Niederlande in Hamburg (EM-Quali)

9. September: Nordirland - Deutschland (EM-Quali)

9. Oktober: Deutschland - Argentinien in Dortmund

13. Oktober: Estland - Deutschland (EM-Quali)

16. November: Deutschland - Weißrussland in Mönchengladbach (EM-Quali)

19. November: Deutschland - Nordirland in Frankfurt (EM-Quali)