Gnabry überrascht mit speziellem Lebensstil

Serge Gnabry setzt bei der Ernährung neue Maßstäbe

Das Thema Ernährung spielt im Leistungssport schon seit längerer Zeit eine zentrale Rolle. Mit Serge Gnabry vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München setzt ein Top-Star nun auch dort neue Impulse.

Wie der Offensivspieler im Gespräch mit der "Bild" verriet, ernährt er sich aktuell komplett vegan. Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier haben auf dem Teller des 23-Jährigen somit derzeit keinen Platz.

"Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren und weiß noch nicht, ob ich es dauerhaft durchziehen werde. Aber im Moment macht es mir Spaß, ich fühle mich gut damit. Wie es in zwei Jahren ist, weiß ich nicht", erläutert Gnabry seine Motivation.

"Gespräche mit Freunden und Dokumentationen" hätten ihn auf diesen neuen Lebensstil aufmerksam gemacht, erklärt der Nationalspieler.

FC Bayern unterstützt Gnabry

Die veränderten Essgewohnheiten des ehemaligen Hoffenheimers stellen nun auch das Personal beim FC Bayern vor neue Herausforderungen.

"Wir begleiten ihn dabei, dass er sich gut ernährt. Als Hochleistungssportler muss er schauen, wo er seine Kraft herbekommt", betont Star-Koch Alfons Schuhbeck, der beim Rekordmeister für die kulinarische Betreuung der Profis zuständig ist.

"Wichtig ist vor allem, Eiweiß-haltiges zu essen, da ihm das ja aus Fleisch und Fisch fehlt. Linsen und Erbsen sind dafür entscheidend, auch Seitan braten wir ihm dazu gerne", gibt der Gastronom Einblicke in seine Menüs.

Mit Leistungseinbrüchen ist bei Gnabry in nächster Zeit also nicht rechnen. Dennoch gab Schuhbeck zu, dass der Verein ein besonders Augenmerk auf ihn lege: "Bei Serge müssen wir das genau verfolgen", so der 69-Jährige.