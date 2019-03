England-Legenden überschütten Sancho mit Lob

BVB-Star Jadon Sancho überzeugte bei England-Gala

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem 5:0-Sieg gegen Tschechien furios in die EM-Qualifikation gestartet. Besonders Jadon Sancho von Borussia Dortmund wurde anschließend mit Lob überschüttet.

"Guck dir nur den doppelten Beinschuss von Jadon Sancho an. Das bringt es auf den Punkt. Selbst unsere 18- und 19-jährigen Angreifer haben unter Nationaltrainer Gareth Southgate keine Angst sich zu zeigen. Genau das will Southgate sehen", schwärmte der ehemalige Nationalspieler Jamie Redknapp in der "Daily Mail". "Sancho ist ein Beispiel dafür, was den jungen Spielern in den Akademien im ganzen Land beigebracht wird."

Auch Chris Sutton, der zu seiner aktiven Zeit unter anderem für den FC Chelsea und Celtic Glasgow auflief, stimmte in die Lobeshymne für den BVB-Star ein. "Für so einen jungen Mann wirkt er schon wirklich reif. Er macht auch die einfachen Dinge, wenn es sein muss. Er hat zwar noch einiges zu lernen, aber es sieht so aus, als wenn er schon seit Jahren auf großer Bühne spielen." Überhaupt müsse man "den Hut vor Sancho ziehen", da er sich beim BVB eindrucksvoll durchgebissen habe.

Arsenal-Legende Martin Keown zeigte sich derweil angetan von der Spielanlage des 19-Jährigen. "Was mir gefiel, war seine Intelligenz", so der 52-Jährige, der allerdings anmerkte das Sancho noch lernen müsse, "wann seine künstlerischen Momente angebracht sind. Das ist das Gleichgewicht, das er finden muss."

Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea müsse hingegen noch deutlich zulegen, befand Redknapp: "Er hat die Geschwindigkeit und die Fähigkeiten, um Verteidiger einzuschüchtern, aber er muss erstmal regelmäßig für den FC Chelsea spielen. Wenn er erstmal Woche für Woche spielt, wie Sancho in Deutschland, wird er das nötige Selbstvertrauen bekommen."

Beim 5:0-Kantersieg gegen Tschechien hatte Sancho, der 90 Minuten durchspielte, den Führungstreffer durch Raheem Sterling vorgelegt. Hudson-Odoi wurde in der 70. Minute eingewechselt.