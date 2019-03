Medien: Bayern-Interesse an Tuchel flammt wieder auf

Thomas Tuchel soll wieder ein Thema beim FC Bayern sein

Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool sollen die Zweifel beim FC Bayern München an Trainer Niko Kovac wieder gewachsen sein. Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister sich gegen den Kroaten entscheiden, könnte ein alter Bekannter wieder in den Fokus rücken: Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel, derzeit in Diensten von Paris Saint-Germain.

Dem französischen TV-Sender "TF1" zufolge ist Tuchel aktuell wieder ein Thema beim FC Bayern. Allerdings sei dieser nicht daran interessiert, PSG im Sommer den Rücken zu kehren.

Im Gegenteil: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Tuchel seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei den Parisern sogar zeitnah verlängern - trotz des dramatischen Ausscheidens im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United.

Klub-Chef Nasser al-Khelaifi soll weiter total vom 45 Jahre alten Fußballlehrer überzeugt sein. Immerhin führt PSG unter Tuchels Regie mit 20 Punkten Vorsprung auf OSC Lille die Tabelle der Ligue 1 an. Zudem steht das Starensemble um Kylian Mbappé im Halbfinale des französischen Pokals.

Tuchel war im Sommer 2017 beim BVB entlassen worden und war im Frühjahr 2018 die Münchner Wunschlösung für die Nachfolge von Jupp Heynckes. Er hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits bei PSG zugesagt. Der FC Bayern eiste daraufhin Kovac von Eintracht Frankfurt los.

Der Ex-Profi ist allerdings nicht unumstritten. Zuletzt wurden Gerüchte laut, klubintern gebe es Zweifel an der Eignung seines eher defensiv ausgerichteten Spielstils für die Ambitionen des Bundesliga-Branchenprimus.