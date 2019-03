Matthäus lobt Neuer nach 3:2-Erfolg

Leroy Sané wurde von Lothar Matthäus besonders hervorgehoben

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Manuel Neuer nach dem erfolgreichen Start der deutschen Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation ausdrücklich gelobt.

"Löw hat Manuel gekitzelt und auch der Druck, den Marc-André ter Stegen durch konstant starke Leistungen in Barcelona macht, hat ihn beflügelt. Neuer hat eine Schippe drauf gelegt und bleibt mit solchen Leistungen natürlich die unangefochtene Nummer eins", sagte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 3:2-Sieg in den Niederlanden hat den Rekordnationalspieler nicht überrascht. "Wir haben die Qualität, die Spieler und das Talent. Die erste Halbzeit war Weltklasse." Besonders Leroy Sané überzeugte Matthäus. "Pep Guardiola schwärmt nicht umsonst von ihm. Sein Eins-gegen-eins, sein Direktspiel, sein Abschluss, einfach erste Sahne."

Der Außenstürmer müsse aufgrund seiner überzeugenden Leistungen sowohl im Verein bei Manchester City als auch in der Deutschen Nationalmannschaft zwangsläufig in der Startelf gesetzt sein, so der Ehrenspielführer des DFB-Teams weiter.

"Bei Leroy ist Löw quasi zu seinem Glück gezwungen worden. Schließlich war er vor neun Monaten schon genauso gut und hätte bei der WM dabei sein müssen."

Des Weiteren gab Matthäus als Empfehlung mit auf den Weg, über eine neue Besetzung in der Sturmspitze nachzudenken: "Personell könnte ich mir vorstellen, dass mit Blick auf das kommende Turnier noch eine echte Nummer 9 hinzukommt, um Gegner die ausschließlich defensiv agieren auch mit anderen Mitteln zu besiegen. Davie Selke könnte passen, wenn er gesund und in Form ist", so der 58-Jährige.