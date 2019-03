Reus-Einsatz gegen Wolfsburg nicht gefährdet

Marco Reus ist gegen Wolfsburg wohl rechtzeitig fit

Der Einsatz von Top-Spieler Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg (Samstag ab 15:30 Uhr) ist wohl nicht gefährdet. Das ergab eine eingehende Untersuchung am Montag.

Nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft sei der BVB-Kapitän in Dortmund durchgecheckt worden, nachdem er aufgrund von muskulären Problemen beim 3:2-Auswärtssieg in den Niederlanden nur zu einem Kurzeinsatz kam.

Bundestrainer Joachim Löw hatte Marco Reus erst wenige Minuten vor Schluss gebracht. Der 29-Jährige sorgte dann noch mit seiner Torvorlage in der Nachspielzeit für den finalen Siegtreffer durch Nico Schulz.

In Dortmund bangten die Klubverantwortlichen nach den muskulären Problemen beim Offensivmann schon um den Bundesliga-Einsatz gegen Wolfsburg. Nach einem Bericht der "Bild" gab Reus aber rechtzeitig Entwarnung, müsse in der anstehenden Trainingswoche lediglich "dosierter trainieren".

Marco Reus ist in dieser Saison absoluter Führungsspieler bei Borussia Dortmund. In seinen 22 Ligaspielen in dieser Saison für den BVB bringt es der Mannschaftskapitän der Schwarz-Gelben auf 15 Treffer sowie neun Torvorlagen. Hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist Reus damit der beste Scorer der Bundesliga in der laufenden Saison.