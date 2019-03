Van der Vaart: "Bayern muss de Ligt holen"

Seit Monaten wird der FC Bayern München mit Matthijs de Ligt in Verbindung gebracht

Der frühere Bundesliga-Star Rafael van der Vaart rät dem FC Bayern München dringend zu einer Verpflichtung von Abwehr-Juwel Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam.

"Bayern muss de Ligt holen, er ist absolut ein Spieler für die Münchner", sagte van der Vaart im Interview mit "Sport 1". De Ligt wird Ajax im Sommer voraussichtlich verlassen. Neben dem FC Bayern soll insbesondere der FC Barcelona um die Dienste des 19-jährigen Niederländers buhlen.

Van der Vaart empfiehlt seinem Landsmann allerdings den Schritt zum deutschen Fußball-Rekordmeister. "Bei den Bayern spielen in der Innenverteidigung Niklas Süle, Mats Hummels und Jérôme Boateng, aber es ist nicht klar, ob Hummels und Boateng bleiben werden. Da wäre also Platz für de Ligt. Der Junge ist ein Riesentalent, hat viel Qualität, auch wenn er gegen die Deutschen (bei der 2:3-Niederlage in der EM-Qualifikation, Anm. d. Red.) zwei, drei kleine Fehler in seinem Spiel hatte."

Van der Vaart hob die zahlreichen Stärken des Ajax-Kapitäns hervor: "De Ligt ist erst 19 Jahre und hat eine Ausstrahlung und ein Selbstbewusstsein wie ein 30-Jähriger. Er kommt richtig gut rüber in Interviews, wirkt sehr klar im Kopf, bodenständig und erwachsen. Das ist ein Spieler, der lässt auch nach Fehlern den Kopf nicht hängen und macht immer weiter. Er ist schon jetzt ein ganz großes Vorbild für viele Talente in den Niederlanden."

Rafael van der Vaart kann sich Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern vorstellen

Sehr viel hält van der Vaart auch von Leroy Sané, sowohl bei Manchester City als auch in der deutschen Nationalmannschaft trotz seiner erst 23 Jahre ein Leistungsträger.

"Er ist im Dribbling so unglaublich stark, so schnell, aber trotz der Schnelligkeit hat er am Ende auch noch das Auge für die Übersicht. Das haben nicht viele Spieler. Normalerweise sind die ganz schnellen Spieler ein bisschen blind. Aber Sané sieht in solchen Momenten auch noch den Mitspieler. Ich bin einfach begeistert von seinem Spiel, das sieht immer toll aus", schwärmte der frühere HSV-Spielmacher.

Sogar eine Rückkehr Sanés in die Bundesliga kann sich van der Vaart vorstellen. "Schalke wird es nicht werden, aber warum nicht Bayern München? Im Augenblick denke ich aber, dass er für die nächsten Jahre sein Glück in Manchester gefunden hat. Dort hat er alles, was er braucht. Guardiola ist der perfekte Trainer für Sané. In Deutschland gibt es eigentlich nur einen Klub für Sané - und das sind die Bayern."