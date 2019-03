Werder-Star erleidet Kreuzbandriss

View this post on Instagram

Hallo ihr lieben.. wie manche von euch schon mitbekommen haben, musste ich am Sonntag leider in der 70. Minute gegen Potsdam verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Heute hat sich leider die Vermutung bestätigt.. Diagnose: Kreuzbandriss! Ich bin sprachlos und unfassbar traurig, dass ich meiner Mannschaft in dieser schwierigen Situation auf dem Platz nicht mehr helfen kann! 😢 Dennoch ist Aufgeben KEINE Option für mich!!! Ich werde zurückkommen, und das stärker denn je, das schwöre ich!!! Egal wie hart der Weg sein wird! Alles passiert aus einem Grund auch wenn’s gerade unverständlich und schwer ist, aber da muss ich jetzt durch! See you soon 🙏🏽💚⚽😘🤞🏽 #staystrong #nevergiveup #trustingod #werderbremen #allianzfrauenbundesliga @werderfrauen